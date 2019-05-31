Він любить свою країну, справжній українець, – гравець "Зеніту" про Ракіцького

Український захисник Ярослав Ракіцький взимку 2019 року перейшов з донецького "Шахтаря" до російського "Зеніту". Після цього гравець більше не отримував виклики до національної збірної України. Але про Україну футболіст не забуває.

У цьому переконує партнер Ракіцького по "Зеніту" Артем Дзюба в інтерв'ю "СЭ". За його словами, вони навіть обговорюють Україну.

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"Ми обговорюємо щось, я навіть не витримав один раз – як раз передвиборні дебати були між Порошенком та Зеленським. Ми їхали в автобусі, я відразу за ним, Ярослав сидить і дивиться, як вони там "шокають", "балакають". І в якийсь момент кажу йому: "Яра, будь ласка, вимкни, я більше не можу". Він любить свою країну, справжній українець, але не навіжений, все прекрасно розуміє – де чорне, де біле", – розповів Артем Дзюба.

При цьому футболіст порівняв Ракіцького з Олександром Усиком. Український боксер російському футболісту теж продобається.

"Своїм стрижнем, поведінкою, манерами, як розмовляє, має свою думку. Я не беру те, що він сверхталановитий боксер, дуже крутий. Люблю і шаную тих, хто не перевзуватися на ходу, а говорить, як є", – підсумував Дзюба.

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Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" 28 січня 2019 року. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербурга заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.