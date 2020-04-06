Він утримує мій титул: Ломаченко зробив гарячу заяву про наступного суперника

Василь Ломаченко оцінив наступного суперника – чемпіона світу за версією IBF Теофімо Лопеса. Боксери мають зустрітися 30 травня, але бій перенесуть через пандемію COVID-19.

У коментарі Top Rank чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO заявив, що дійсно вважає Лопеса сильним боксером.

Василь стверджує, що титул IBF належить йому, тому українець хоче повернути пояс собі.

Читайте також Тренер Гвоздика ставить на поразку Ломаченка у бою з Лопесом

"Я дійсно думаю, що він хороший боксер. Він жорсткий боєць. Він молодий і злий, у нього багато енергії. Я хочу провести цей бій, тому що він чемпіон світу і тому що він утримує мій титул – пояс IBF", – сказав Ломаченко.

Разом з тим, українець відмовився давати будь-які прогнози щодо зустрічі. На думку Василя, бокс непередбачуваний вид спорту.

"Ніхто не знає, це непередбачуваний вид спорту, тому ніхто не може знати. Те що вони розповідають, в якому раунді можуть завершити поєдинок, підігріває мій інтерес", – зазначив Василь.

До речі Ломаченко – Лопес: відомий тренер розповів, як завершиться бій

В одному з коментарів Теофімо Лопес заявив, що повинен залякати Ломаченка. Це начебто допоможе йому здолати українського чемпіона.

Натомість Василь сказав, що хоче подивитися в очі своєму опоненту та його батькові після поєдинку.

"Мені здається, що він полегшить мені завдання, якщо буде так діяти. Після поєдинку мені цікаво подивитися в очі йому і його батькові і побачити їх вираз обличчя", – сказав Ломаченко.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.