Він виглядає, як зухвалий су*ий син: Лопес про Ломаченка

Теофімо Лопес гостро відповів своєму наступному супернику – Василю Ломаченку. Американський боксер прокоментував слова Василя, який заявив, що хоче подивитися в очі Теофімо та його батькові після поєдинку.

Лопес в інтерв'ю ютуб-каналу FightHype заявив, що отримає насолоду, коли відправить Ломаченка в нокаут.

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"Це виглядає, ніби він хоче показати свою гордість, посилене его, він виглядає, як зухвалий су*ий син. Він змушує мене сміятися. Але мені це подобається. Це зробить наш бій. Тому я чекаю поєдинку з нетерпінням.

Але я повинен йому щось відповісти? Я отримаю задоволення від того, що відправлю його в нокаут. Це правда. Я отримав задоволення від нокауту Дієго Магдалено, так само я буду насолоджуватися тим, як знесу твою голову", – сказав Теофімо.

Він додав, що для нього поєдинок з Ломаченком – "цей бій – вбити або бути вбитим. І він мене не вб'є".

Бій Ломаченко – Лопес, запланований на 30 травня, перенесено через пандемію COVID-19.

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