Він з тих іноземців, що можна сказати наш, – Зубрицький про тренера збірної України з баскетболу

Ярослав Зубрицький легенда львівського баскетболу. Він не один рік грав за БК "Політехніка-Галичина" де був лідерам та капітаном. У коментарі для Спорт 24 він оцінив попередній виступ збірної України та дав свою характеристику новому наставнику "синьо-жовтих" Айнарса Багатскіса.

Новопризначений тренер чоловічої національної збірної України Айнарс Багатскіс проводить перші підготовчі збори.

"Він вже працював в Україні, має великий досвід. У нього стиль – швидкий баскетбол, з присутністю в команді снайперів, і зміщенню акцентів гри саме на них. Подивимось як він буде будувати гру нашої збірної. У нас гравці трошки по іншому звикли грати. Він з того розряду іноземців, що можна сказати наш. Багатскіс довго працював в Україні, його добре знають, і не має виникнути жодних труднощів у порозумінні з командою", – розповів Ярослав Зубрицький.

До слова: Збірна України з баскетболу отримала суперників у кваліфікації Євробаскет-2021

він також оцінив і те, що Багатскіс очолив і команду "Київ-Баскет", яка має стартувати у баскетбольній Лізі чемпіонів.

"Тренер має паралельно тренувати команду, щоб бути в тонусі. Від цього рішення нікому гірше не буде. Він бачить всіх гравців, що грають в чемпіонаті, безпосередньо на майданчику. Тому і в гравців є більше шансів себе показати", – переконаний Ярослав Зубрицький.

Вже невдовзі читайте та Спорт24 велике інтерв'ю з Ярославом Зубрицьким про БК "Львівська Політехніка", стрітбол, збірну України та розвиток українського баскетболу