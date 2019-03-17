Віндіш несподівано виграв мас-старт на чемпіонаті світу з біатлону, Підручний – 10-й

У Швеції чоловічим мас-стартом завершився чемпіонат світу з біатлону. В останній гонці сенсаційну перемогу здобув італієць Домінік Віндіш.

До останньої стрільби в гонці лідирував росіянин Євген Гаранічев та Йоганнес Бьо. Проте на останній стійці Євген заробив чотири штрафні кола, а Бьо – аж 5. Таким чином Віндіш скористався помилками суперників і, відстрілявшись на нуль, виграв гонку.

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Incredible double for @Fisiofficial as after Wierer, Dominik Windisch takes the men's mass start! He can barely believe it! #2019Ostersund pic.twitter.com/Z4A0qJeMm4 — IBU World Cup (@IBU_WC) 17 марта 2019 г.

Друге місце на останніх метрах дистанції виборов француз Антонен Гігонна. Він випередив австрійця Юліана Ебергарда на секунду.

Українець Дмитро Підручний протягом усієї гонки тримався у групі лідерів, проте на останній стрільбі допустив два промахи й не зумів поборотися за нагороди – 10-е місце.

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