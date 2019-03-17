Віндіш несподівано виграв мас-старт на чемпіонаті світу з біатлону, Підручний – 10-й
У Швеції чоловічим мас-стартом завершився чемпіонат світу з біатлону. В останній гонці сенсаційну перемогу здобув італієць Домінік Віндіш.
До останньої стрільби в гонці лідирував росіянин Євген Гаранічев та Йоганнес Бьо. Проте на останній стійці Євген заробив чотири штрафні кола, а Бьо – аж 5. Таким чином Віндіш скористався помилками суперників і, відстрілявшись на нуль, виграв гонку.
Читайте також: Італійка Вірер виграла мас-старт в Естерсунді, Меркушина тільки 25-а
Друге місце на останніх метрах дистанції виборов француз Антонен Гігонна. Він випередив австрійця Юліана Ебергарда на секунду.
Українець Дмитро Підручний протягом усієї гонки тримався у групі лідерів, проте на останній стрільбі допустив два промахи й не зумів поборотися за нагороди – 10-е місце.