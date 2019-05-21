Вирішальні голи на останніх хвилинах матчу в історії футболу: захопливі відео

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – хто не пам’ятає цих епохальних футбольних миттєвостей, той ніколи не вболівав за футбол. До прикладу, футбольний матч, який подарувала нам емоції фіналу Ліги Чемпіонів 1999 року, коли "Баварія" перевернула все з ніг на голову у додані хвилини і вигризла звання найкращої команди Європи.

"Ми всі були переконані, що уже виграли фінал. Але ми отримали урок – гра закінчуються лише після фінального свистка. Ніщо не віщувало того, що "Манчестер" заб’є. Це здавалось просто неможливим. А потім я ніби побачив фільм жахів", – розповів віце-чемпіон ЛЧ 1999 року Лотар Матеус.

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Дивіться відео: як "Баварія" перемогла "Манчестер Юнайтед"

Також "Ліверпуль" виграв фінал Ліги Чемпіонів, поступаючись 0-3 після першого тайму. Їх продовжували несамовито підтримувати фанати, тому "Ліверпуль" їм віддячив. Команда відіграла три м’ячі і залишила "Мілан" без титулу у серії пенальті.

Дивіться відео: як "Ліверпуль" виграв "Мілан" на ЛЧ

Схожих прикладів у спорті можна навести багато. Проте найвідоміші з них: