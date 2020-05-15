Вирішив пропіаритися: український боксер став на захист Усика у конфлікті з Грицаєм

Український боксер Максим Бурсак розкритикував борця Богдана Грицая за конфлікт з Олександром Усиком. Бурсак став на захист боксера, заявивши, що Грицай намагається привернути до себе увагу завдяки Усику.

Максим у коментарі XSPORT заявив, що в Усика та Грицая різні спортивні шляхи. На думку боксера, конфлікт – це шоу.

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"Я взагалі не знаю, хто такий Грицай. Це клоунада, шоу. Чесно кажучи, навіть не хочу це коментувати. Хто такий Грицай? За якими правилами вони битися будуть, хто гонорари платити буде, чи потрібно це Усику?", – сказав Бурсак.

Максим не розуміє, чому Грицай вирішив кинути виклик Усику. На його думку, Олександру не цікавий поєдинок з Грицаєм.

Усику потрібно витратити на цей бій свій час, підготовку, здоров'я. Тобто, взагалі не цікаво. Я вважаю, що Саня має рацію і не розумію, звідки цей Грицай взявся, навіщо він це зробить, з якою метою?,

– заявив Бурсак.

Максим припускає, що Грицай вирішив пропіаритися на імені Усика. Він переконує, що Усик не боїться поєдинку без правил. Бурсак вважає, що боксеру потрібно ігнорувати Грицая.

"Саня – спортсмен, для якого спорт – це бізнес. Він виходить у ринг і йому платять за це гроші, там 1 – 1,5 мільйона доларів. Хто заплатить за бій з Грицаєм? Дайте мені 1 мільйон доларів і я теж з Грицаєм поб'юся", – сказав боксер.

Конфлікт Усика і Грицая: головне

Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес". Фільм вихваляє єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

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Після цього на адресу боксерів "посипалося" багато критики. В результаті обох боксерів внесли у базу "Миротворець".

Згодом з'явилося звернення Грицая, який запропонував Усику провести бій без правил. Як пояснив Грицай, він не кидав виклик Усику, а прийняв його від боксера.

Богдан апелював до відео, яке Усик розмістив в інстаграмі. В ньому боксер нокаутує критиків.

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Якщо Ломаченко вирішив відмовчатися, то Усик відповів на критику. Боксер прийняв виклик Грицая. Однак Усик готовий битися тільки за правилами боксу.

У відповідь Богдан сказав, що бій за правилами боксу для нього неприпустимий.

Тренер Грицая заявив, що поки контактів з Усиком вони не мали. На його думку, бій рано чи пізно відбудеться.

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