Віртуальні футбольні фанати з усього світу відвідали півфінал Кубка Білорусі: відео

Матчі півфіналу Кубка Білорусі несподівано відвідали віртуальні вболівальники із усього світу. Тепер про футбол у Білорусі знають по усій планеті.

Усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинені через пандемію коронавірусу. Єдина країна у якій відбуваються поєдинки – Білорусь.

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У брестському "Динамо" вигадали кумедний спосіб, щоб люди із інших країн змогли відвідати матч за допомогою віртуальних квитків. Мінімальна ціна такого квитка стартувала від 25 доларів, що у п'ять разів перевищує стандартну ціну. Найдорожчий квиток коштував 86 доларів.

Усі покупцям були надіслані передматчеві журнали та квитки, також фанатам дали 10-відсоткову знижку на атрибутику, а усі фото та відео звіт з відвідування гри вболівальники могли знайти на своїй електронній пошті. Вболівальники до останнього не знали, як саме вони будуть розміщені на трибунах місцевого стадіону.

До початку матчу на трибунах можна було побачити манекени вдягнуті у футболки різних футбольних клубів планети. Швидше за все, вподобання покупців узгодили перед матчем. А ще на манекенах були приклеєні фото із обличчям того вболівальника, який купив віртуальний квиток.



Віртуальні вболівальники на трибунах півфінального поєдинку / Твіттер "Динамо-Брест"

На матчі було понад 30 таких вболівальників із України. Всього гру відвідали 813 реальних вболівальників.

Продаж таких віртуальних квитків створений для допомоги боротьби із коронавірусом. Частина коштів буде направлена, щоб допомогти країні боротись із вірусом. У "Динамо" вже сьогодні у продаж надійдуть квитки на матч чемпіонату проти "Іслочі".



Фанати з усього світу / Твіттер "Динамо-Брест"

"Динамівці" перемогли з рахунком 2:0. Відзначились результативними діями українські футболісти. Гол у активі Олександра Нойка. Асистом відзначився Артем Мілевський. За брестчан дебютував 32-річний український захисник Євген Хачеріді.

Перші віртуальні вболівальники на матчі "Динамо-Брест" – "Шахтар" (Солігорськ)

У білоруській першості зіграно три тури, наступний має відбутися 10-13 квітня.

Станом на ранок, 9 квітня, в Білорусі зафіксовано 1066 випадків зараження коронавірусом, із них 77 людей одужали та 13 осіб померли.

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