Вісім футболістів претендують на звання гравця березня в УПЛ: неочікувані кандидати
В березні в чемпіонаті України з футболу встигли зіграти лише три тури. Алей після них набралося аж вісім кандидатів на звання найкращого гравця березня в УПЛ.
На сайті УПЛ назвали імена кандидатів. У голосуванні за топ-футболіста беруть участь переможці номінації "Найкращий гравець туру", а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.
Претенденти:
Максим Третьяков ("Олександрія")
Вадим Мілько ("Колос")
Богдан Михайліченко ("Зоря")
Олександр Філіппов ("Десна")
Жуніор Мораес ("Шахтар")
Віталій Миколенко ("Динамо")
Олексій Чичиков ("Дніпро-1")
Тайсон ("Шахтар")
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У голосуванні за топ-наставника беруть участь переможці номінації "Найкращий тренер туру" (у березні: 21 тур – Володимир Шаран ("Олександрія"), 22 тур – Олександр Рябоконь ("Десна"), 23 тур – Віктор Скрипник ("Зоря"), а також наставник "Динамо" Олексій Михайличенко, чия команда "демонструвала стабільність упродовж березневих турів".
Проголосувати за найкращого гравця та тренера можна за посиланням.
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