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Вісім футболістів претендують на звання гравця березня в УПЛ: неочікувані кандидати

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Миколенко претендує на звання найкращого гравця в березні / ФК "Динамо"

В березні в чемпіонаті України з футболу встигли зіграти лише три тури. Алей після них набралося аж вісім кандидатів на звання найкращого гравця березня в УПЛ.

На сайті УПЛ назвали імена кандидатів. У голосуванні за топ-футболіста беруть участь переможці номінації "Найкращий гравець туру", а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.

Претенденти:

Максим Третьяков ("Олександрія")
Вадим Мілько ("Колос")
Богдан Михайліченко ("Зоря")
Олександр Філіппов ("Десна")
Жуніор Мораес ("Шахтар")
Віталій Миколенко ("Динамо")
Олексій Чичиков ("Дніпро-1")
Тайсон ("Шахтар")

Водночас Футболісти збірної України отримали рекордну премію за вихід на Євро-2020

У голосуванні за топ-наставника беруть участь переможці номінації "Найкращий тренер туру" (у березні: 21 тур – Володимир Шаран ("Олександрія"), 22 тур – Олександр Рябоконь ("Десна"), 23 тур – Віктор Скрипник ("Зоря"), а також наставник "Динамо" Олексій Михайличенко, чия команда "демонструвала стабільність упродовж березневих турів".

Проголосувати за найкращого гравця та тренера можна за посиланням.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ
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