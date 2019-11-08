Вісім нічиїх: Україна зберігає десяту позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

За підсумками ігрового тижня в єврокубках Україна залишилася на десятому місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Цікаво, що вже 8 останніх матчів українських команд на європейській арені завершилися внічию.

Читайте також: Геройське спасіння українських клубів в єврокубках: як Шахтар, Динамо й Олександрія внічию грали

Неймовірна серія примітна ще й тим, що в 7 з 8 цих поєдинків представники України програвали по ходу зустрічі, а потім зуміли відігратися. На поточному тижні "Шахтар" і "Олександрія" здійснили подвиги, зумівши ліквідувати гандикап в 2 голи, коли часу було зовсім обмаль.

Нагадаємо, всі три представника країни на європейській арені цього тижня зіграли свої матчі внічию: "Шахтар" – із загребським "Динамо" (3:3), "Динамо" – з "Копенгагеном" (1:1), а "Олександрія" – з "Сент-Етьєном" (2:2).

У таблиці коефіцієнтів Україна продовжує утримувати 10-у позицію, перебуваючи між Нідерландами і Туреччиною. За минулий євротижня Україна отримала в таблицю коефіцієнтів УЄФА 3 очка з 6 можливих. При розподілі на 5 клубів прибавка в євроскарбничку вийшла 0.600 бала, а в сезоні тепер маємо 14 місце, набравши 21 очко/5 команд = 4.200.



Топ-20 таблиці коефіцієнтів УЄФА (станом на 8 листопада)

Наступний тур єврокубків пройде з 26-го по 28 листопада. "Шахтар" в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів 26 листопада зіграє на виїзді проти "Манчестер Сіті". У Лізі Європи 28 листопада "Олександрія" вдома прийматиме "Вольфсбург", а "Динамо" в гостях битиметься з "Мальме".