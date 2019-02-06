Досить нас цькувати: українська біатлоністка емоційно відповіла на критику (фото)

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Олена Підгрушна
Олена Підгрушна / Фото з відкритих джерел

Капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна емоційно відреагувала на критику вболівальників у соцмережі.

На офіційній сторінці Федерації біатлону України у Facebook, після коментаря вболівальника, що "на спортсменку давно не озираються суперники, бо не пам'ятають, коли вона останній раз добігала до фінішу", Підгрушна дала розгорнуту відповідь.

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А ви знаєте, що відчуває спортсмен, який відпахав на всі 100% підготовчий сезон, віддавався на повну на тренуваннях.., а потім організм дає збій і він не може фінішувати в гонках... Не через свою примху чи небажання, а тому, що серце не може працювати на максимальних обертах довше, ніж кілька хвилин (я маю на увазі дійсно максимальні). Я вмію терпіти, завжди борюся до кінця... Але... я людина, і мій організм іноді теж дає збій. Я б усе віддала, щоб перемагати і бігати нарівні з лідерами... Для цього я тренувалася і гот вилася. Але не все залежить від мого бажання і моєї роботи. І вистачить нас цькувати!,
– написала Олена.

"Помилки були в підготовці, і ми тепер розплачуємося за них. Але ніхто з дівчат не опускає руки. Ми готувалися 7 місяців. Неможливо зробити кардинальні зміни в результаті за 1 день. Але ми все одно працюємо і віримо", – також зазначила біатлоністка.

Олена Підгрушна відповіла на критику вболівальників

Олена Підгрушна у сезоні 2018/19 не змогла фінішувати у гонці переслідування на етапі в Нове-Мєсто, а також у спринті в Антхольці.

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Теги: Спорт Новини біатлону Олена Підгрушна
Джерело: 24 Канал
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