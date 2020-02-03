Виступ Шакіри та Дженніфер Лопес на Супербоул-2020 – відео
Дві американські зірки латинського походження – Шакіра та Дженніфер Лопес – виступили в перерві Супербоулу. Це матч за головний трофей з американського футболу в США.
Матч Супербоулу вважається одним з найрейтинговіших на американському телебаченні. За грою спостерігають близько 200 мільйонів глядачів по всьому світу. У 2020 році перемогу здобула команда "Канзас-Сіті".
Як це було: "Канзас-Сіті" переміг "Сан-Франциско" у матчі за Супербоул
Традиційним елементом шоу є виступ зірок в перерві матчу. Цього разу розважали глядачів на трибунах Шакіра та Дженніфер Лопес. Вони виступили разом. Загалом за 15-хвилинне шоу співачки встигли по одному разу змінити сценічний костюм.
Відео виступу Шакіри та Дженіфер Лопес на Супебоул 2020
Гімн США перед грою довірили виконати Демі Ловато.
Демі Ловато виконує гімн США на Супербоул 2020
А Йоланда Адамс заспівала пісню "America the Beautiful".
Відео виступу Йоланди Адамс на Супербоул 2020
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