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Виступ Шакіри та Дженніфер Лопес на Супербоул-2020 – відео

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Шакіра та Дженіфер Лопес на Супербоул 2020 / twitter.com/shakira

Дві американські зірки латинського походження – Шакіра та Дженніфер Лопес – виступили в перерві Супербоулу. Це матч за головний трофей з американського футболу в США.

Матч Супербоулу вважається одним з найрейтинговіших на американському телебаченні. За грою спостерігають близько 200 мільйонів глядачів по всьому світу. У 2020 році перемогу здобула команда "Канзас-Сіті".

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Традиційним елементом шоу є виступ зірок в перерві матчу. Цього разу розважали глядачів на трибунах Шакіра та Дженніфер Лопес. Вони виступили разом. Загалом за 15-хвилинне шоу співачки встигли по одному разу змінити сценічний костюм.

Відео виступу Шакіри та Дженіфер Лопес на Супебоул 2020

Гімн США перед грою довірили виконати Демі Ловато.

Демі Ловато виконує гімн США на Супербоул 2020

А Йоланда Адамс заспівала пісню "America the Beautiful".

Відео виступу Йоланди Адамс на Супербоул 2020

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Шакіра Дженніфер Лопес Новини Спорту LifeStyle Музика
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