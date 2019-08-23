Виступи команд України на міжнародних змаганнях поставлено під загрозу, – СБУ

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Збірна України
Збірна України / НОК України

Виступи національних спортивних команд України на міжнародних змаганнях поставлені під загрозу через закупівлі для спортсменів сумнівних препаратів.

Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

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Посадові особи держустанови Управління збірних команд та проведення спортивних заходів (Укрспортзабезпечення) в порушення вимог законодавства закупили у приватного підприємства лікарські засоби і медичні препарати на суму понад 8 млн грн.

Спецслужба заявляє, що закуплена продукція взагалі не відноситься до лікарських засобів. Частина препаратів, переданих спортсменам під виглядом лікарських медпрепаратів, не пройшла відповідний контроль в Національному антидопінговому центрі.

Через дії посадових осіб державного бюджету України завдано збитків на більш ніж 8 млн грн і поставлені під загрозу виступу на міжнародних змаганнях національних команд у зв'язку з відсутністю допінг-контролю продукції,
– йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У спецслужбі продовжують слідчі дії для встановлення всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі, і залучення їх до кримінальної відповідальності.

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Укрспортзабезпечення знаходиться у сфері управління Міністерства молоді та спорту України. Головному лікарю Міністерства молоді і спорту оголошено підозру.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бюджет СБУ
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