Віта Семеренко завоювала бронзову медаль на літньому чемпіонаті світу

Українська біатлоністка Віта Семеренко посіла третє місце в гонці переслідування (7,1 км) на літньому чемпіонаті світу в Раубічах (Білорусь). Це сьома медаль для Україні на світовій першості.

До середини дистанції лідерство в гонці захопила Валя Семеренко. І хоча третє коло наша чемпіонка світу пройшла досить розмірено, не намагаючись рвати темп, на першій стійці її чекало розчарування – чотири промахи й втрата шансів на медаль.

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Але в боротьбу за нагороди вступила Віта Семеренко. Після двох промахів на рубежах стрільби лежачи, вона методично підбиралася до лідерів і після чистої стійки на останній відрізок дистанції вирушила третьою.

Попереду в шести секундах маячив дует: Тамара Вороніна – Чанг Янь. Працюючи в парі, дівчата не дозволяли українці наблизитися. Але на передостанньому підйомі китаянка зробила потужний і різкий ривок в гору, залишивши росіянку без шансів на перемогу.

Більш того, до втомленої Вороніної почала підбиратися Семеренко. Але Віті в цій ситуації трохи не вистачило дистанції – від срібної медалі її відокремило менше, аніж дві секунди.

Гонка переслідування 7,5 км (фінал). Жінки:

1. Чанг Янь (Китай) – (0+0 + 0+1) 22: 40,9

2. Тамара Вороніна (Росія) – (0+ 0 + 0+1) +7,6

3. Віта Семеренко (Україна) – (1+1 + 0+0) +9,5

5. Юлія Журавок (Україна) – (0+0 + 1+0) +21,1

8. Анастасія Меркушина (Україна) – (0+1 + 0+1) +35,9

9. Дарина Блашко (Україна) – (2+1 + 2+0) +36,0

11. Валя Семеренко (Україна) – (1+0 + 4+0) +43,1

14. Ольга Абрамова (Україна) – (0+0 + 2+2) +1.10,1

Бронза Віти Семеренко стала сьомою нагородою для української команди на цьому чемпіонаті. Всього в Раубичах з восьми команд, представники яких виборювали нагороди, в неофіційному командному заліку Україна залишилася шостою. А найкращою командою чемпіонату став Китай.