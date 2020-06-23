Віталій Кличко – найкращий суперник у моїй кар'єрі, – легендарний Леннокс Льюїс
Британський боксер Леннокс Льюїс розповів, кого вважає найкращим суперником у його кар'єрі. Ним виявився українець Віталій Кличко, який став останнім суперником у боксерській кар'єрі британця.
Своєю думкою поділився боксер у Instagram. Бокс – вид спорту, яким жив Леннокс протягом останніх 42 років, а 25 років активно вивчав його.
До теми 17 років тому відбувся один із найкращих поєдинків в історії боксу Кличко – Льюїс: відео
Він вважає, що перемога над досвідченим боксером може принести славу та успіх.
За словами боксера, він цінує Віталія та його стиль боксу. Він змусив Леннокса віддати усі сили під час поєдинку.
Кличко – найкращий серед боксерів у моїй кар'єрі. Він продовжив, щоб прокласти свій шлях і стати великим чемпіоном,
– заявив Леннокс.
Льюїс підкреслив, що доторкнувся до нової епохи. Сценарій був переписаний, коли чемпіон у віці не став перешкодою на шляху у молодого чемпіона.
Що відомо про Леннокса Льюїса
- Канадський та британський боксер-професіонал у надважкій ваговій категорії.
- Дебютував на професійному рингу в червні 1988 року.
- Олімпійський чемпіон 1988 року у надважкій вазі (у складі збірної Канади).
- Колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версіями WBC (1993/94, 1997/01 і 2001/03), IBF (1999/01 та 2001/02) та WBA (1999).