Британський боксер Леннокс Льюїс розповів, кого вважає найкращим суперником у його кар'єрі. Ним виявився українець Віталій Кличко, який став останнім суперником у боксерській кар'єрі британця.

Своєю думкою поділився боксер у Instagram. Бокс – вид спорту, яким жив Леннокс протягом останніх 42 років, а 25 років активно вивчав його.

До теми 17 років тому відбувся один із найкращих поєдинків в історії боксу Кличко – Льюїс: відео

Він вважає, що перемога над досвідченим боксером може принести славу та успіх.

За словами боксера, він цінує Віталія та його стиль боксу. Він змусив Леннокса віддати усі сили під час поєдинку.

Кличко – найкращий серед боксерів у моїй кар'єрі. Він продовжив, щоб прокласти свій шлях і стати великим чемпіоном,

– заявив Леннокс.

Льюїс підкреслив, що доторкнувся до нової епохи. Сценарій був переписаний, коли чемпіон у віці не став перешкодою на шляху у молодого чемпіона.

Додамо, що у 2003 році Леннокс вийшов на останній бій у своїй кар'єрі проти Віталія Кличка. Поєдинок був зупинений лікарем через глибоке розсічення над оком українця, Льюїс переміг технічним нокаутом. Кличко своєю чергою зажадав реваншу, оскільки на момент зупинки, він вигравав бій за очками. Леннокс Льюїс завершив професійну кар'єру. Віталій Кличко вимагав реваншу, але Леннокс відмовив йому, попри те, що відразу після бою пообіцяв реванш.

Що відомо про Леннокса Льюїса