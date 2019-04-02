Віталій Кличко має намір подолати вражаючу відстань на велосипеді: відео

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Віталій Кличко
Віталій Кличко / УНІАН

Мер Києва та екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко розпочав тренування на велосипеді.

Кличко-старший поділився на своїй сторінці в Facebook позитивним відео після тренування, а також озвучив свої плани на велосезон.

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"5 тисяч кілометрів цього року на велосипеді в мене буде", – зазначив Кличко у відео.

Раніше 24 канал писав, що мер української столиці Віталій Кличко 31 березня голосував на президентських виборах на дільниці в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, куди також приїхав на велосипеді.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Віталій Кличко
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