Віталій Кличко має намір подолати вражаючу відстань на велосипеді: відео

Мер Києва та екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко розпочав тренування на велосипеді.

Кличко-старший поділився на своїй сторінці в Facebook позитивним відео після тренування, а також озвучив свої плани на велосезон.

Читайте також: Віталій Кличко неочікувано прокоментував повернення брата в бокс

"5 тисяч кілометрів цього року на велосипеді в мене буде", – зазначив Кличко у відео.

Раніше 24 канал писав, що мер української столиці Віталій Кличко 31 березня голосував на президентських виборах на дільниці в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, куди також приїхав на велосипеді.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram