Віталій Кличко має намір подолати вражаючу відстань на велосипеді: відео
Мер Києва та екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко розпочав тренування на велосипеді.
Кличко-старший поділився на своїй сторінці в Facebook позитивним відео після тренування, а також озвучив свої плани на велосезон.
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"5 тисяч кілометрів цього року на велосипеді в мене буде", – зазначив Кличко у відео.
Раніше 24 канал писав, що мер української столиці Віталій Кличко 31 березня голосував на президентських виборах на дільниці в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, куди також приїхав на велосипеді.
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