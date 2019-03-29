Віталій Кличко неочікувано прокоментував повернення брата в бокс

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Брати Клички
Брати Клички / espreso.tv

Мер Києва, а в минулому відомий боксер Віталій Кличко висловив свою думку щодо повернення у професійний бокс свого молодшого брата Володимира.

Віталій Кличко, який нагороджений званням "вічний" чемпіон світу за версією WBC, заявив, що підтримає будь-яке рішення свого брата Володимира.

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Однак, за словами Віталія, він не підтримає брата, якщо повернення буде заради заробітку.

Володимир не повинен нікому й нічого доводити. Він довго був на вершині боксу. Якщо він прийме рішення знову боротися, якщо захоче знову пройти через муки підготовки, то отримає мою повну підтримку. Але він не повинен повертатися в ринг за грошима. Він і так є успішним бізнесменом після завершення кар'єри,
– цитує Віталія Кличка Xsport з посиланням на німецьке видання Bild.

Як відомо, стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Володимир Кличко повертається на ринг: дивіться відео

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Віталій Кличко Володимир Кличко
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