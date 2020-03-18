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Віталій Кличко показав дивний спосіб, як мити руки під час пандемії коронавірусу – відео

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Віталій Кличко / canal3.md

Мер Києва Віталій Кличко показав, як правильно мити руки під час пандемії коронавірусу у світі.

Кличко радить виходити на вулицю в боксерських рукавицях, а після цього помити їх і руки милом. Відео боксер опублікував у власному Instagram.

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Віталій Кличко показав, як правильно мити руки: дивіться відео

Раніше український боксер Олександр Усик дав кілька порад, як правильно боротися з вірусами. Усик поділився цікавим рецептом, в який входить свіже повітря, обійми і хлорка.

Коронавірус в Україні: головне

  • Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.
  • Україна 12 березня ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
  • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.


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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Коронавірус в Україні Здоров'я Бокс Віталій Кличко
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