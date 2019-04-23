Віталій Кличко пообіцяв провести бій Усика на НСК "Олімпійський"

Мер Києва і колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко прокоментував можливість проведення бою Олександра Усика (16-0, 12 КО) в Україні.

Віталій Кличко зізнався, що в майбутньому збирається організувати бій Олександра Усика на стадіоні НСК "Олімпійський".

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Чи має Усик шанс провести бій в Україні? Немає нічого неможливого. Якщо Олександр битиметься у надважковаговиках, перший титульний бій, з великою часткою ймовірності, буде за кордоном, це вимога чемпіона і телебачення. Але ми зробимо, щоб захист відбувся в Україні. Переконаний, "Олімпійський" буде повний,

– цитує Кличка-старшого "Сегодня".

Наступний поєдинок за участі Усика відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Його суперником буде Карлос Такам, а двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".

Відомо, що Карлос Такам може отримати 800 тисяч доларів, якщо переможе Олександра Усика. Скільки за цей бій отримає українець – поки невідомо.

Також промоутер Олександр Красюк повідомляв, що українські боксери Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) , Олександр Усик та Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) мріють провести бій на київському стадіоні НСК "Олімпійський".

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