Віталій Кличко прибув на інавгурацію Зеленського на велосипеді: відео

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Віталій Кличко на електровелосипеді їде на інавгурацію
Віталій Кличко на електровелосипеді їде на інавгурацію

Єдиний політик, хто прибув на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на велосипеді, став міський голова Києва та вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.

Віталій Кличко у понеділок, 20 травня, на велосипеді приїхав до Верховної Ради, де і відбулася інавгурація Володимира Зеленського.

До слова: Ми повинні стати ісландцями в футболі, – Зеленський під час інавгурації

"Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді", – підписав фото Віталій Кличко.

При цьому Кличко їздить не на звичному велосипеді, а на електровелосипеді Gocycle G2, який у 2016 році (коли він з'явився у Кличка) коштував понад 4 тисячі доларів.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Віталій Кличко Інавгурація Зеленського
Джерело: 24 канал
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