Віталій Кличко прибув на інавгурацію Зеленського на велосипеді: відео

Єдиний політик, хто прибув на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на велосипеді, став міський голова Києва та вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.

Віталій Кличко у понеділок, 20 травня, на велосипеді приїхав до Верховної Ради, де і відбулася інавгурація Володимира Зеленського.

До слова: Ми повинні стати ісландцями в футболі, – Зеленський під час інавгурації

"Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді", – підписав фото Віталій Кличко.

При цьому Кличко їздить не на звичному велосипеді, а на електровелосипеді Gocycle G2, який у 2016 році (коли він з'явився у Кличка) коштував понад 4 тисячі доларів.