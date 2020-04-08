Віталій Кличко став героєм гри проти коронавірусу
Міський голова Києва та уславлений боксер Віталій Кличко став головним персонажем гри, в якій треба захистити місто від нападу коронавірусу.
Гра "Київ проти Корони!" доступна у Telegram. В ній гравцю треба знищувати віруси (загалом 5 пандемій та епідемію) та не дати пробити стінку імунітету. Для допомоги можна використати мило, антисептик та гантелі.
Читайте також Де займатися спортом на карантині: коментар Кличка
Самі ж віруси відбуваються боксерськими рукавичками, а Кличко у грі стоїть в масці з написом "#ДоситьШастать".
Віталій Кличко відбиває атаки коронавірусу на Київ / кадр з гри
При цьому автори гри використали чимало цитат Віталія Кличка, які вже стали мемами.
Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях / Інфографіка 24 Каналу
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Читайте також
-
Такі як ти у мене наввипередки бігають за пивом: агент Селюк про російського футболістасьогодні , 08:40
-
Боєць ММА виступав під українським прапором, а в UFC з'явився під прапором Молдови: фотосьогодні , 15:15
-
Найкращий бомбардир чемпіонату Англії та чемпіон світу потрапив до реанімаціїсьогодні , 11:21
-
Легендарний стадіон у Харкові може стати госпіталем для хворих на коронавіруссьогодні , 09:08
-
Як і де можна займатися спортом під час карантинусьогодні , 10:33
-
Зірковий Роналду оцінив челендж від української легкоатлетки Левченкосьогодні , 14:00