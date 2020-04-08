Віталій Кличко став героєм гри проти коронавірусу

Міський голова Києва та уславлений боксер Віталій Кличко став головним персонажем гри, в якій треба захистити місто від нападу коронавірусу.

Гра "Київ проти Корони!" доступна у Telegram. В ній гравцю треба знищувати віруси (загалом 5 пандемій та епідемію) та не дати пробити стінку імунітету. Для допомоги можна використати мило, антисептик та гантелі.

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Самі ж віруси відбуваються боксерськими рукавичками, а Кличко у грі стоїть в масці з написом "#ДоситьШастать".

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Віталій Кличко відбиває атаки коронавірусу на Київ / кадр з гри

При цьому автори гри використали чимало цитат Віталія Кличка, які вже стали мемами.



Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях / Інфографіка 24 Каналу

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