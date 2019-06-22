Віталій Кличко зізнався, коли Усик проведе перший бій на НСК "Олімпійський"

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Мер Києва і засновник промоутерської компанії К2 Promotions Віталій Кличко розповів, коли Олександр Усик (16-0, 12 КО) зможе провести бій на стадіоні НСК "Олімпійський".

Кличко заявив, що в 2020 році Олександр Усик може провести перший бій в столиці України.

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Ці плани є, але їх реалізація залежить від багатьох складових. Усик зараз вирішив спробувати свої сили у важкій вазі, взяв паузу, травмувався і знаходиться в процесі реабілітації. Цього року, на жаль, такий поєдинок не відбудеться. Плануємо на наступний,
– сказав Віталій Кличко в інтерв'ю "Главкому".

В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Белью в листопаді минулого року і захистив всі свої титули в крузервейті, однак пізніше сам відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід в суперважку вагу.

До слова, свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі Олександр Усик проведе у вересні – його суперником буде 38-річний Карлос Такам.

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Теги: Новини Спорту Спорт Віталій Кличко НСК Олімпійський Бокс Олександр Усик
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