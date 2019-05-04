Віталій Кличко зустрівся з легендарними боксерами під час "Ночі чемпіонів" у Лас-Вегасі

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Віталій Кличко
Віталій Кличко

Мер Києва та "вічний" чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко долучився до благодійної "Ночі чемпіонів" у Лас-Вагасі. Там він зустрівся з чималою кількість легендарних боксерів.

"Ніч чемпіонів" – це благодійний вечір, на якому збирають кошти на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі. Цього разу він відбувся в Лас-Вегасі, куди запросили й Віталія Кличка. Сам мер Києва у той час перебував з робочим відрядженням у США.

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Окрім легенди українського боксу, на благодійному вечорі були й інші відомі боксери – Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Леннокс Льюїс, Оскар Де Ла Хоя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзі! В Лас-Вегасі відбулася «Ніч чемпіонів». Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, Оскар Де Ла Хоя та інші легенди боксу зібралися на благодійний вечір аби зібрати кошти на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі. І, оскільки перебуваю у відрядженні в США, був радий долучитися до заходу та ще раз зробити промо Києву та Україні #wbcboxing #wbc

Публикация от Vitaliy Klichko (@v.klichko)

 

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Віталій Кличко
Джерело: 24 канал
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