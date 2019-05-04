Віталій Кличко зустрівся з легендарними боксерами під час "Ночі чемпіонів" у Лас-Вегасі

Мер Києва та "вічний" чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко долучився до благодійної "Ночі чемпіонів" у Лас-Вагасі. Там він зустрівся з чималою кількість легендарних боксерів.

"Ніч чемпіонів" – це благодійний вечір, на якому збирають кошти на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі. Цього разу він відбувся в Лас-Вегасі, куди запросили й Віталія Кличка. Сам мер Києва у той час перебував з робочим відрядженням у США.

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Окрім легенди українського боксу, на благодійному вечорі були й інші відомі боксери – Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Леннокс Льюїс, Оскар Де Ла Хоя.