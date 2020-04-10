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Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео

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Віталій Кличко / AP

Видатний український боксер Віталій Кличко має унікальне досягнення. Хоча в пасиві Кличка як боксера дві поразки, жоден із 47 суперників не зміг нокаутувати українського чемпіона. Але це стосується тільки боксу. У кікбоксингу Віталію таки доводилося опинятися на канвасі.

У біографії Віталія Кличка мовиться, що він з дитинства захоплювався різними видами єдиноборств, але надавав перевагу кікбоксингу.

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Шість разів Віталій ставав чемпіоном світу з кікбоксингу (двічі серед аматорів і чотири рази серед професіоналів). Пізніше він перейшов у бокс.

Як кікбоксер на рингу він провів 35 поєдинків, в 34 з яких здобув перемогу – 22 дострокові.

Єдиної поразки Віталію у 1992 році завдав англієць Пеле Рейд.

Відео бою та нокауту Кличка (українець у синій майці)

 

 

Віталій Кличко – єдиний боксер, якому вручили пояс "Вічного" чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.

11 червня 2018 року Віталій став першим з громадян України, хто був включений до Міжнародної зали боксерської слави. У 2021 році досягнення Віталія може повторити його брат Володимир.

Віталій провів 47 боксерських поєдинків і здобув 45 перемог (41 нокаутом). Кличко програв тільки два поєдинки – Крісу Бьорду та Ленноксу Льюїсу.

У поєдинку з американцем Віталій зазнав травми руки, а в бою з Льюїсом отримав важке розсічення.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Віталій Кличко Спорт Бокс
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