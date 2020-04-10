Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео
Видатний український боксер Віталій Кличко має унікальне досягнення. Хоча в пасиві Кличка як боксера дві поразки, жоден із 47 суперників не зміг нокаутувати українського чемпіона. Але це стосується тільки боксу. У кікбоксингу Віталію таки доводилося опинятися на канвасі.
У біографії Віталія Кличка мовиться, що він з дитинства захоплювався різними видами єдиноборств, але надавав перевагу кікбоксингу.
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Шість разів Віталій ставав чемпіоном світу з кікбоксингу (двічі серед аматорів і чотири рази серед професіоналів). Пізніше він перейшов у бокс.
Як кікбоксер на рингу він провів 35 поєдинків, в 34 з яких здобув перемогу – 22 дострокові.
Єдиної поразки Віталію у 1992 році завдав англієць Пеле Рейд.
Відео бою та нокауту Кличка (українець у синій майці)
Віталій Кличко – єдиний боксер, якому вручили пояс "Вічного" чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.
11 червня 2018 року Віталій став першим з громадян України, хто був включений до Міжнародної зали боксерської слави. У 2021 році досягнення Віталія може повторити його брат Володимир.
Віталій провів 47 боксерських поєдинків і здобув 45 перемог (41 нокаутом). Кличко програв тільки два поєдинки – Крісу Бьорду та Ленноксу Льюїсу.
У поєдинку з американцем Віталій зазнав травми руки, а в бою з Льюїсом отримав важке розсічення.
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