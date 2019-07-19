Віталію Кличку 48 років – чемпіонський шлях легендарного українця

19-го липня легендарному українському боксеру Віталію Кличко виповнюється 48 років. Кличко володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC. Чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версіями WBO, WBA, за версією журналу The Ring і WBC.

На професійному ринзі Віталій Кличко провів 47 поєдинків, в яких здобув 45 перемог. Аж 41 раз Кличко зумів нокаутувати свого опонента. Тільки німець Тімо Хоффманн та американці Кевін Джонсон, Шеннон Бріггс, Дерек Чісора зуміли пройти всю дистанцію.

Читайте також: Уайлдер і Ф'юрі підписали контракт на реванш: названо дату бою

Перший титульний бій

26 червня 1999 року Кличко вперше завоював титул чемпіона світу за версією WBO. Уже в другому раунді Віталій нокаутував свого суперника Хербі Хайда. Для Хайда це був четвертий захист поясу.

Після цього Кличко провів два успішні захисти титулу. Спершу нокаутував Еда Махоуна, а згодом здолав Обеда Саллівана.

Другий титул чемпіона світу

27 січня 2001 року у 29 років Віталій Кличко завоював другий титул у своїй кар’єрі. Віталій у бою за вакантний пояс WBA у першому раунді нокаутував Орліна Норріса. Згодом Віталій Кличко тричі захистив титул – всі перемоги українець здобув нокаутом.

Пояс WBC

24 квітня Кличко завоював пояс чемпіона світу за версією WBC. У Лос-Анджелесі українець технічним нокаутом здолав кривдника свого брата Володимира – Коррі Сандерса. Також Віталій завоював вакантний пояс The Ring.

Після цього Віталій здолав Денні Вільямса, захистивши свій пояс, і вирішив завершити кар’єру.

Повернення

11 жовтня 2008 року у 37 років Кличко вирішив повернутися й скористався правом битися за пояс WBC. Кличко використав звання почесного чемпіона WBC, яка дає право в будь-який час битися за титул. Суперником Кличка був нігерієць Самюель Пітер.

Вихід Кличка в ринг був одним з найбільш ефектних в історії боксу. Віталію побажали успіху легенди боксу Леннокс Льюїс, Майк Тайсон та інші.

Після 8-го раунду нігерієць відмовився продовжувати бій. За версією журналу The Ring, це було повернення року. Після цього Кличко провів 9 захистів титулу.

8-го вересня у Москві Кличко переміг Мануеля Чарра. Це був останній бій Віталія.

Поразки

На професійному ринзі Віталія Кличка жоден суперник не зміг відправити в нокаут. Але дві поразки в пасиві українця таки є.

1 квітня 2000 року доля жорстко пожартувала з Кличка. Віталій проводив третій захист поясу WBO проти Кріса Бьорда. У бою Кличко отримав травму плеча. Віталій довго терпів біль, намагаючись нокаутувати Бьорда в ранніх раундах.

Але швидкість і маневреність легшого опонента не давали цього зробити. Біль ставав нестерпним і, несподівано для всіх глядачів, команда Кличка відмовилася від продовження бою у перерві між 9 і 10 раундами.

16 років тому, 21 червня 2003-го, на арені "Staples Center" у Лас-Вегасі (США) відбувся епічний бій між чемпіоном WBC британцем Ленноксом Льюїсом і претендентом на титул українцем Віталієм Кличком. Рефері зупинив жорстке протистояння у перерві перед сьомим раундом через численні травми на обличчі Кличка і зафіксував перемогу Льюїса технічним нокаутом.

Цього поєдинку взагалі могло б і не бути. Леннокс Льюїс мав битися з Кірком Джонсоном, а Віталій Кличко із Седріком Босвелом. Але незадовго до бою Джонсон травмувався, і Кличко-старший погодився замінити його в бою з чемпіоном WBC.

Боксерська громадськість Лоc-Анджелеса сприйняла зміну суперника з ентузіазмом. За 10 днів до бою на шоу було продано лише 4 500 квитків, а після оголошення, що новим суперником Леннокса Льюїса стане перший номер рейтингу WBC Віталій Кличко 10 000 квитків було продано протягом чотирьох годин.

Кличко був більш агресивним на початку поєдинку й зумів завдати багатьох потужних ударів. Згодом Віталій дещо втомився, і Льюїс сам почав акцентовано пробивати.

Після того, як розсічення Віталія стало надто великим, рефері зупинив бій. Українцеві наклали на обличчя 60 швів. Медики заявляли, що українець міг втратити зір, якщо б продовжив поєдинок.

На картках усіх суддів після шостого раунду, саме в цей час у боях такого рівня оголошують проміжні результати, Кличко лідирував з однаковим рахунком – 58:56.



Суддівські записки з бою Кличко – Льюїс у музеї досягнень Братів Кличків у Києві / Михайло Гема

Віталій за цей бій заробив 1,4 мільйона доларів. Гонорар Леннокса Льюїса склав 7 мільйонів доларів. Бій з Кличком був останнім у кар'єрі легендарного британця. 6 лютого 2004 року він оголосив про завершення кар'єри. Віталій надалі неодноразово викликав його провести бій-реванш, але Льюїс не пристав на таку ідею.