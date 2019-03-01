Віце-президент "Карпат" оголосив про відставку після скандального відео

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Олег Смалійчук покинув "Карпати"
Олег Смалійчук покинув "Карпати" / Фото з відкритих джерел

Олег Смалійчук оголосив, що покидає пост віце-президента "Карпат". Це сталося після публікації скандального відео.

Смалійчук у власному Facebook повідомив, що більше не займає посаду віце-президента Карпат. Все через скандальне відео, на якому він нецензурно висловлювався в сторону ФК Львів.

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Прошу пробачення у всіх вболівальників футболу і особливо у тих, чиї діти дивились це відео. За свої слова і вчинки потрібно відповідати. З цього моменту я вже не віце-президент ФК Карпати. Дякую усім за підтримку. Це був період мого життя дійсно крутий! Приходьте на дербі, любіть футбол! Зустрінемось на фан-секторі! Вперед , ЛЕВИ,
– написав Смалійчук.

Олег Смалійчук займав пост віце-президента "Карпат" з листопада 2017 року. Раніше він працював футбольним агентом.

"Карпати" після 19 зіграних турів посідають 9 місце в турнірній таблиці УПЛ. Від шостого місця команду відділяє 7 очок.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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