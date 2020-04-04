Віцепрезидент "Барселони" заразився на коронавірус

У 57-літнього віцепрезидента футбольного клубу "Барселона" Жорді Кардонера виявили коронавірус.

Про небезпечну інфекцію в одного з керівників "Барселони" повідомляє видання Diario Sport. За даними журналістів, Жорді Кардонера зараз перебуває в самоізоляції під наглядом медиків.

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Варто відзначити, що Жоржі Кардонер став першим з представників "Барселони", в кого виявили коронавірус, і хто мав контакт з командою. До цього інфекція була лише у скаута команди Андре Кюрі. Однак він на той час перебував у Бразилії.

До слова Легендарний воротар "Барселони" Рюшту Речбер потрапив у реанімацію через коронавірус

Станом на 4 квітня у світі зафіксовано понад 1,133 мільйона випадків зараження коронавірусом. Від небезпечної інфекції вже померло 60375 людей.

Іспанія перебуває на другому місці у світі за кількістю інфікованих – понад 124 тисячі осіб. Загиблими від COVID-19 вважаються 11744 особи.

Лише за останню добу в Іспанії було зафіксовано понад 5,5 тисяч нових випадків зараження, що є найбільшим показником у світі. Померли за один день 546 людей.

Матч за участі двох іспанських клубів вважають причинами масового поширення коронавірусу в Італії та Англії. Це були матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першому випадку це матч між "Аталантою" та "Валенсією" в Мілані, а в другому – гра "Ліверпуль" – "Атлетіко". Обидві ігри відбулися за переповнених трибун, і після цього в цих країнах різко зросла кількість інфікованих.

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