Віцепрезидент "Динамо" вперше прокоментував чутки про своє звільнення

Віцепрезидент "Динамо" Євген Красніков прокоментував інформацію про те, що він йде у відставку.

Красніков в коментарі для нового випуску шоу на YouTube "ТаТоТаке" розповів про те, що процес переговорів про добровільне припинення співпраці триває і спростував інформацію про фінансову заборгованість.

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Це повна нісенітниця. Я вдячний президенту клубу Ігорю Суркісу, з яким у мене чудові стосунки. З першого дня мого приходу мені створили чудові побутові умови, зняли будинок, дали службову машину. Ніяких питань із зарплати у мене немає, мені вчасно її платять. Єдине – є робочі моменти, але вони робочі, і стосуються тільки мене і президента клубу. Це наше з ним особисте питання, думаю, ми їх вирішимо, і він оголосить про це громадськості,

– заявив він.

Євген Красніков був представлений в якості віцепрезидента клубу влітку 2018 року. При цьому він неофіційно працював в "Динамо" ще з весни минулого року.

Перш ніж стати віцепрезидентом "Динамо", Красніков займав пост глави Харківської обласної федерації футболу і консультував "Дніпро". У минулому Красніков був спортивним директором харківського "Металіста".

У 2013 році рішенням CAS Красніков був відсторонений від футболу на п'ять років за організацію договірного матчу. Через два роки КДК ФФУ зняв дискваліфікацію.