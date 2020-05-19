"Витягли за вуха": відомий спортсмен розкритикував внесення Ломаченка у "Миротворець"

Український кікбоксер Павло Журавльов прокоментував внесення боксера Василь Ломаченка у базу сайту "Миротворець". Ломаченко та Олександр Усик потрапили у "Миротворець" після участі у пропагандистському фільмі, який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

36-річний Журавльов в інтерв'ю Tribuna.com заявив, що вважає створення "Миротворця" у 2014 році хорошою ідеєю. Однак він ставить під сумнів доцільність внесення туди деяких осіб.

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"Питання в іншому, ви внесли чемпіона світу", – сказав Журавльов.

Він заявив, що знає Ломаченка та захоплюється його боксерськими якостями. "Я знаю, що він дуже хороша людина, благородний", – зазначив кікбоксер.

Питання, що за вуха витягли якісь моменти, не буду обговорювати ці питання, включили його в список "Миротворця". Добре, чому немає в цьому списку наших депутатів, які катаються у Москву на переговори? Чому немає хабарників? Питань дуже багато,

– зауважив Журавльов.

За словами Павла, він не схвалює дії Ломаченка, але не вбачає в діях боксера "криміналу".

"Тому, якщо ми говоримо, що боремося з чимось, то потрібно починати не з таких дрібних, малозначущих речей, коли за спиною у нас відбуваються неприємності набагато більші", – заявив Журавльов.

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Що відомо про скандал довкола Ломаченка

Василь Ломаченко та Олександр Усик знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець".

Натомість у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

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