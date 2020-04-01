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"Viva Stalin": Усик потрапив у черговий скандал

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Олександр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Ексчемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик знову потрапив у скандал та змусив вболівальників обговорювати його громадянську позицію.

Спільнота "Баба і кіт" у фейсбуці опублікувало фото українського боксера Олександра Усика із його друзями. Ця світлина була виставлена з часів його виступу за "Українських Отаманів", на якій вони позують на тлі напису "Viva Stalin", а також є малюнок серпа і молота на стіні.

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З виразу обличчя боксера можна зрозуміти, що він схвалює відповідний напис.

Публікація швидко поширилась інтернетом та набрала неабиякого розголосу, зібравши під постом 680 коментарів. Вболівальники різко негативно віднеслись до таких світлин боксера, хоча вони були зроблені вже давно.

Усик же сам себе називає віруючою людиною. Нещодавно він розповів, що намагається стримувати себе практично у всьому під час Великого посту. Також він закликав ходити в церкву, не дивлячись на коронавірус. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Додамо, наступний бій Усика проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО) перенесено через пандемію коронавірусу. Нову дату поєдинку між боксерами поки не називають. Цей поєдинок стане для Усика другим в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року.

Олександр Усик запустив челендж із креативного жонглювання, кожен охочий може долучитись до цього.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик
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