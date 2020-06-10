Виїзний матч "Шахтаря" в УПЛ перенесли на НСК "Олімпійський"
У 26 турі Прем'єр-ліги ковалівський "Колос" прийме "Шахтар". Матч відбудеться 14 червня в Києві на НСК "Олімпійський".
Поєдинок відбудеться у неділю, 14 червня. Початок – о 17:00. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".
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Номінальним господарем зустрічі буде "Колос". Цього сезону команда з Ковалівки проводить домашні матчі на "Оболонь-Арені" в Києві.
"Шахтар" дограє УПЛ на НСК "Олімпійський"
Після рестарту сезону "Шахтар" вирішив домовлятися з суперниками, щоб всі матчі проходили саме на цій арені. Раніше на стадіоні були зіграні поєдинки проти "Динамо" (3:1) і "Десни" (3:2).
- "Шахтар" з 65 очками впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ, команді Луїша Каштру залишилося здобути дві перемоги, щоб стати чемпіоном 2019/20.
- "Колос" замикає верхню шістку Чемпіонату України та готується грати матчі плейоф за путівку до Ліги Європи, які проведуть 29 липня і 1 серпня.