Вийшов ефектний трейлер до фільму "Папаченко" про Ломаченка-старшого: відео

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Анатолій Ломаченко
Анатолій Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Режисер спортивних документальних фільмів Сергій Долбилов опублікував трейлер фільму про батька і тренера українського боксера Василя Ломаченка – Анатолія Ломаченка.

На Youtube-каналі VideoBoxing опубліковано яскравий трейлер документального фільму з назвою "Папаченко".

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Дивіться трейлер до фільму "Папаченко"

Останні пів року я працюю над фільмом про Ломаченка. Сподіваюся в цьому фільмі нам вдалося хоч трохи відкрити завісу і показати, який він – старший Ломаченко,
– написав Долбилов.

Цікаво, що в послужному списку режисера Сергія Долбилова цикл документальних фільмів про братів Кличків, Олександр Усик та багатьох інших.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
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