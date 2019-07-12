Вийшов ефектний трейлер до фільму "Папаченко" про Ломаченка-старшого: відео
Режисер спортивних документальних фільмів Сергій Долбилов опублікував трейлер фільму про батька і тренера українського боксера Василя Ломаченка – Анатолія Ломаченка.
На Youtube-каналі VideoBoxing опубліковано яскравий трейлер документального фільму з назвою "Папаченко".
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Дивіться трейлер до фільму "Папаченко"
Останні пів року я працюю над фільмом про Ломаченка. Сподіваюся в цьому фільмі нам вдалося хоч трохи відкрити завісу і показати, який він – старший Ломаченко,
– написав Долбилов.
Цікаво, що в послужному списку режисера Сергія Долбилова цикл документальних фільмів про братів Кличків, Олександр Усик та багатьох інших.
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