Військове святкування голу збірної Туреччини: що сталося та реакція УЄФА

11 жовтня нападник Дженк Тосун забив за збірну Туреччини в матчі кваліфікації Євро-2020 з Албанією, принісши своїй збірній перемогу 1:0. Після голу частина гравців турецької команди підбігла до трибун і відсвяткувала військовим вітанням.

Дії футболістів були інтерпретовані як жест підтримки турецької армії, яка почала військову операцію в Сирії.

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Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як президент США Дональд Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.



Поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Декілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Також невідомо точну кількість жертв, однак є багато постраждалих серед мирного населення. Дії Туреччини спричинили протести в Європі.



Святкування турецьких футболістів / Фото: twitter.com/RTErdogan

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав збірну з перемогою.

Покажемо всьому світу нашу національну єдність в ці дні, ця перемога підсилює єдність Туреччини. Я вітаю всіх уболівальників нашої національної збірної,

– написав президент у твіттері.

До запису він додав фото військового вітання у виконанні гравців збірної Туреччини.

Реакція УЄФА

Deutsche Welle повідомляє, що УЄФА вивчить повідомлення про те, що турецькі футболісти віддали військове вітання на знак підтримки військової операції Анкари проти сирійських курдів.

Згідно з підпунктом 2 статті 16 Дисциплінарного регламенту УЄФА, дії, що несуть політичний, ідеологічний, релігійний або образливий контекст, є ознаками неналежної поведінки й заборонені.

У зв'язку з цим інцидентом УЄФА може вдатися до дисциплінарних санкцій щодо Федерації футболу Туреччини. Ймовірно, на федерацію буде накладено грошовий штраф.

Хто такі курдиНарод, який не має своєї державності. Проживає переважно на територіях Туреччини, Ірану, Іраку, та Сирії. В інших країнах світу присутня чимала курдська діаспора. Їх загальна чисельність – приблизно 40 мільйонів осіб.



Курди піддаються різним видам етнічної дискримінації майже всюди, де вони історично розселені. До прикладу, турецька влада не визнає існування курдської мови та забороняє її публічне вживання.



Після завершення Першої світової війни її переможці обіцяли курдам створення їхньої власної держави. Однак угода, яка це передбачала, так і не набрала чинності й була анульована.

Реакція футбольної спільноти

Півзахисник збірної Німеччини та "Манчестер Сіті" Ілкай Гюндоган та гравець "Ювентуса" Емре Джан вподобали допис Тосуна. За це футболісти були розкритиковані. Як відомо, обидва гравці збірної Німеччини мають турецьке коріння.

Гюндоган відповів на критику та заступився й за Джана.

У наші дні люди пишуть кричущі речі заради кліків. Я поставив лайк під фото друга, з яким жив у Манчестері. У нього зараз все непросто в "Евертоні", але він забив гол і приніс своїй команді перемогу. Під постом поставили лайк 200 000 людей, серед них футболісти з усього світу. Але увагу звернули саме на нас і зробили з цього історію. Шкода.



За цим не було абсолютно ніякого політичного підтексту. Ми з Емре виступаємо проти будь-яких форм війни та тероризму, незалежно від того, де це відбувається. Єдина мета лайків – підтримати друга,

– сказав Гюндоган.

У понеділок, 14 вересня, Туреччина зіграє черговий матч відбору Євро-2020 проти Франції. Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам відмовився обговорювати скандал.

Що стосується геополітичних проблем, вони є, але ми не будемо думати про це. Ми спортсмени й повинні бути зосереджені на футболі. Я не збираюся це (військове вітання збірної Туреччини, – Спорт24) обговорювати. Мене цікавить винятково гра,

– сказав Дешам.

Натомість гостру заяву зробив французький політичний діяч Жан-Люк Меланшон.

Якщо турецькі футболісти ще раз покажуть військове вітання, то вони повинні бути готові до того, що до них будуть ставитися як до солдатів ворога. Ми не повинні грати в футбол проти них. Головних спортивних починань більше тут немає!,

– написав Меланшон у твіттері.

Збірна Туреччини набрала 18 очок та разом з Францією є лідером групи H. Ісландія, яка на третьому місці, програє лідерам 6 очок.