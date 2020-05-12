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Військовий стан у "Дніпро-1": футболістів на два місяці закрили на базі клубу

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ФК "Дніпро-1"
ФК "Дніпро-1" / Пресслужба клубу

Президент ФК "Дніпро-1" Юрій Береза розповів, що з початку карантину і до цих пір футболісти і тренерський штаб жили на базі клубу.

В інтерв'ю ТК "Футбол" Береза зазначив, що завдяки власникам ФК "Дніпро" тепер і "Дніпро-1" має в оренді хорошу базу.

До слова Два футбольні клуби відмовилися догравати чемпіонат України

З початку карантину ми, порадившись зі штабом (а наш головний тренер живе на базі), ввели по суті військовий стан. Закрили всіх на базі разом з сім'ями. При цьому максимально обмежили вихід і спілкування, наскільки це можливо. По суті ми змогли контролювати пересування всіх людей, пов'язаних з клубом,
– сказав він.

За словами Юрія Берези, всі, включаючи легіонерів, залишилися на базі клубу. Не всі гравці були задоволені таким рішенням, але, запевнив президент, все постаралися залагодити.

Також він зазначив, що команди U-19 і U-21 в "Дніпро-1" розпустили, залишивши лише основну команду.

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5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Карантин в Україні 2020 ФК Дніпро-1 Футбол Спорт
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