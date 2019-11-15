Визначився найкращий футболіст матчу Україна – Естонія
Півзахисник бельгійського "Гента" Роман Безус став найкращим футболістом за підсумками товариського поєдинку збірних України та Естонії (1:0).
Роман Безус, який приніс перемогу господарям матчу, забив свій п'ятий м'яч у формі збірної.
Як це було: Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
Індекс Безуса за даними Instat склав 305 балів. У трійку в складі збірної України також увійшли захисники Ігор Пластун (294 бали) та Сергій Болбат (283).
Як відомо, збірна України вирвала перемогу у товариській грі проти Естонії –1:0. Та, мабуть, найцікавішим моментом гри став не гол у компенсований час, а те, що за 27 років "синьо-жовті" вперше зіграли у Запоріжжі.
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