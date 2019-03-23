Визначились пари першого раунду плей-оф Суперліги: дати матчів та суперники
За підсумками заключного ігрового дня регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч визначилось підсумкове становище в турнірній таблиці. І, відповідно, пари першого раунду плей-оф.
Відзначимо, що чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог. Перші матчі буде зіграно 26 березня на майданчиках команд, які посіли вище місце в таблиці. Другі поєдинки пройдуть 29 березня, а треті – за необхідності – буде зіграно 1 квітня.
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Суперліга Парі-Матч. Плей-офф. Перший раунд:
БК Запоріжжя – Черкаські Мавпи
Хімік – Політехнік
Дніпро – Одеса
Київ-Баскет – МБК Миколаїв
Джерело: 24 Канал
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