Визначилися дата та місце проведення Суперкубка України з футболу

Українська Прем'єр-ліга оголосила дату і місце проведення розіграшу Суперкубка України у сезоні 2018/19.

Матч за Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо" прийме стадіон "Чорноморець" в Одесі 28 липня.

Календар УПЛ на наступний сезон: "Динамо" та "Шахтар" зіграють у третьому турі

Цей розіграш Суперкубка стане 16-м в історії України. Про старт продажу квитків оголосять наступного тижня.

Як відомо, "Шахтар" 8 разів вигравав Суперкубок в своїй історії, а "Динамо" – 7.

Додамо, що чинним володарем Суперкубка є київське "Динамо", яке вигравало трофей сім разів. На рахунку "Шахтаря" на один кубок більше. Крім двох українських грандів інші українські клуби Суперкубок не вигравали.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що влада спробує у восьмий раз продати стадіон "Чорноморець", на якому грає однойменна команда.

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