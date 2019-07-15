Визначилися фіналісти Кубка африканських націй-2019

У Єгипті відбулися півфінальні поєдинки Кубка африканських націй. Збірна Сенегалу зуміла переграти команду Тунісу, а Алжир переміг Нігерію.

Сенегал – Туніс 1:0

Гол: Бранн, 100 (авт.)

Нереалізовані пенальті: Севе, 81 – Сассі, 75

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Збірна Сенегалу підійшла до поєдинку у статусі фаворита. Номінальні господарі одразу захопили ініціативу і володіли нею до кінця першого тайму, проте конвертувати перевагу в забиті голи так і не вдалось.

У другому таймі гравці Тунісу почали активніше вибігати в атаку, практично залишивши сенегальців без моментів. За 6 хвилин команди встигли обмінятись нереаліованими пенальті, тому поєдинок перейшов у овертайм.

У першій 15-хвилинці Сенегал зумів вийти вперед завдяки автоголу Бранна та втримати переможний рахунок до завершення зустрічі.

Алжир – Нігерія 2:1

Голи: Трост-Еконг, 40 (авт.), Марез, 90+5 – Ігхало, 73 (пен.)

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Переможний м'яч у матчі на п'ятій хвилині компенсованого часу забив Ріяд Марез.

Рахунок в матчі був відкритий на 40-й хвилині після автоголу нігерійця Вільяма Троста-Еконга. На 73-й хвилині Одіон Ігхало реалізував пенальті.

Таким чином, у фіналі Алжир зіграє з Сенегалом. Зустріч відбудеться 19 липня.