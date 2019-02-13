Визначилися фіналісти Кубка України з волейболу

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Визначилися фіналісти Кубка України з волейболу

У Львові були зіграні півфінальні матчі "Фіналу чотирьох" Кубку України з волейболу. За результатами жеребкування у першому півфіналі відбулося вінницьке дербі – зустрічалися "Серце Поділля" "МХП-Вінниця". Другу путівку у фінал розіграли львівські "Барком-Кажани" та "Політехнік-Одеса".

Перший матч між вінницькими командами вийшов видовищним та емоційним, а перемогу здобула команда "Серце Поділля", яка здолала своїх суперників у чотирьох сетах.

Серце Поділля – МХП-Вінниця 3:1 (33:35, 25:23, 25:22, 25:22)

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У другому півфіналі команди зіграли лише три сети. Та якщо у першому "Кажани" без проблем розібралися з суперником, то підопічні Євгена Бородаєнко були за крок від перемоги у другому сеті. Але більш досвідчені нападники львів’ян все ж таки витримали атаки В'ячеслава Панкратенкова та Олександра Наложного – 29:27. У третьому сеті одесити вже не змогли нічого протиставити суперникам

Барком-Кажани – Політехнік-Одеса 3:0 (25:13, 29:27, 25:16)

Отже, у фіналі Кубку України зіграють львівський "Барком-Кажани" та вінницька команда "Серце Поділля". Матч запланований на 14 лютого. Початок о 19:00. За бронзові нагороди посперечаються "МХП-Вінниця" та "Політехнік-Одеса". Матч за третє місце відбудеться 14 лютого о 16:30.

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Теги: Спорт Волейбол
Джерело: 24 Канал
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