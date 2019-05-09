"Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів

У фіналі Ліги чемпіонів зіграють дві англійські команди – "Ліверпуль" та "Тоттенхем". Це вперше з 2008 року два англійські клуби розіграють головний клубний трофей Старої Європи.

Обидві команди зуміли виграти матч-відповідь півфіналу. При цьому що їх суперники були фаворитами цих зустрічей.

"Ліверпуль" програв перший матч "Барселоні" на їх полі 3:0. Але зумів вдома виграти 4:0.

Це варто побачити: "Ліверпуль" розтрощив "Барселону" й вийшов у фінал Ліги чемпіонів

"Тоттенхем" же поступився "Аяксу" 0:1 на власному полі. У матчі в Амстердамі команда після першого тайму програвала 2:0. Але три голи Лукаса у другому таймі (останній на 90+5 хвилині) принесли перемогу "Тоттенхему".

Фінал ліги чемпіонів відбудеться 1 червня у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано".

Це вперше з 2008 року у фіналі зіграють дві англійські команди. Тоді 21 травня на московському стадіоні "Лужнікі" зіграли "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". Матч закінчився внічию 1:1 (забивали Роналду за МЮ та Лемпард за "Челсі"), а у серії пенальті перемогу здобув "Манчестер Юнайтед".