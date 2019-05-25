Визначилися дві команди з Першої ліги, які зіграють перехідні матчі за вихід в УПЛ

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"Колос" та "Волинь" зіграють в перехідних матчах УПЛ
"Колос" та "Волинь" зіграють в перехідних матчах УПЛ / ФК "Колос"

Чемпіонат у Першій лізі вийшов украй цікавим, і до останнього туру не було відомо, хто буде грати в перехідних матчах за право вийти в УПЛ.

За потрапляння в перехідні матчі за вихід в УПЛ до останнього туру боролися "Колос", "Металіст-1925" і "Волинь". У всіх трьох клубів була рівна кількість очок – 51. Саме "Колос" і "Волинь" зіграють проти 10-ї і 11-ї команд УПЛ в перехідних матчах.

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У завершальному турі першої ліги "Волинь" зіграла внічию з "Гірником-Спортом" (0:0), "Металіст-1925" на виїзді програв "Авангарду" (0:1), а "Колос" здобув вольову перемогу над "Оболонью-Броваром" (3:2).

Таким чином, "Колос" зайняв 2-е місце в підсумковій турнірній таблиці першої ліги, набравши 54 очка. "Волинь" стала 3-ю, на одне очко випередивши "Металіст-1925".

Cпорт 24 писав, що згідно з жеребом, 11-та команда з УПЛ зіграє з 2-ою з ПФЛ, а 10-та команда – з 3-ою. Перехідні матчі відбудуться 4-го та 8 червня. У першому матчі господарем буде клуб з УПЛ. Матч-відповідь – на полі команди з Першої ліги.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ
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