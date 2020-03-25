Визначилися найкращі шахісти року в Україні

Відомі українські гросмейстери Євген Штембуляк (Чорноморськ) та Анна Музичук (Львів) стали лауреатами представницького конкурсу "Шаховий Гетьман" як найкращий шахіст і найкраща шахістка України 2019 року.

Лауреати цього конкурсу, який щорічно влаштовують спільнота "Українські шахи" і сайт "Шахова Україна", визначаються шляхом персонального голосування. В ньому беруть участь лише українські гросмейстери. Кожен називає п’ятірки найкращих у чоловічих і жіночих шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п’яте – 1.

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У конкурсі "Шаховий Гетьман"-2019 Анна Музичук набрала 234 бали (13 опитаних гросмейстерів поставили львів’янку на перше місце, 14 – на друге, 1 – на третє і 1 – на п’яте), Штембуляк набрав 309 балів (26 – перших місць, 4 – других, 3 – третіх, 2 – четвертих). Загалом у нинішньому опитуванні брали участь 64 (!) гросмейстери.

Якщо Анна Музичук вже давно входить до еліти світових шахів, то Євген Штембуляк яскраво засвітився лише торік. Він став гросмейстером у березні 2019 року, згодом виграв чемпіонат світу серед юнаків до 20 років і чемпіонат України серед чоловіків. Крім того, Євген став №1 у списку шахістів, які набрали у 2019 році найбільше пунктів рейтингу ФІДЕ. В активі Штембуляка було 109 (!) пунктів, і він на 4 випередив навіть стрімко прогресуючого Алірезу Фіруджу, якого вже зараз запрошують на супертурніри.



Євген Штембуляк – лауреат конкурс "Шаховий Гетьман"-2019

Конкурс "Шаховий Гетьман" відбувся вже 15-й раз. У чоловіків вісім разів лауреатом ставав Василь Іванчук, двічі – Антон Коробов, Павло Ельянов (обидва – Харків), Руслан Пономарьов (Київ). І тепер вперше переміг Євген Штембуляк. У жінок шість перемог на рахунку Катерини Лагно (зараз – Росія), три – в Анни Музичук, по дві – у Марії Музичук (Львів), Наталії Жукової (Одеса) і Анни Ушеніної (Харків).

"Шаховий Гетьман"-2019: перші трійки

Жінки (17 номінанток)

1. Анна Музичук (Львів, 2535) – 234

2. Марія Музичук (Львів, 2551) – 211

3. Юлія Осьмак (Київ, 2399) – 101…

Чоловіки (21 номінант)

1. Євген Штембуляк (Чорноморськ, 2620) – 309

2. Антон Коробов (Харків, 2688) – 183

3. Василь Іванчук (Львів, 2678) – 131…