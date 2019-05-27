Визначилися ще три команди, які зіграють у групі Ліги чемпіонів

Після того, як були зіграні останні матчі у чемпіонатах Італії та Росії, визначилися 25 команд, які зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів. Вакантним залишаються ще сім місць. Але одна з команд стане відомою вже у середу, 29 травня.

Загалом пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів отримають 26 команд. Відомі імена 25 команд. Три останні місця отримали третя та четверта команди Італії – "Аталанта" та "Інтер". Також пряму путівку отримав російський "Локомотив".

Перегляньте відео, як "Інтер" у драматичному матчі з двома вилученнями вирвав перемогу над "Емполі" та потрапив до ЛЧ

Потрапити до Ліги чемпіонів може й англійський "Арсенал". Для цього команді треба перемагати у фіналі Ліги Європи. Матч відбудеться в Баку 29 травня. Інший фіналіст – "Челсі" – гарантував собі участь у Лізі чемпіонів. Тож у випадку перемоги "Челсі", місце у груповому етапі отримає третя команда Франції – "Ліон".

Ще шість путівок розіграють у кваліфікації. Через неї доведеться пробиватися і київському "Динамо". Українська команда стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду, і буде сіяним при жеребкуванні.

Команди, які зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів 2019-2020

Іспанія: "Барселона", "Атлетіко", "Реал" (Мадрид), "Валенсія"

Англія: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Тоттенхем"

Італія: "Ювентус", "Наполі", "Аталанта", "Інтер"

Німеччина: "Баварія", "Боруссія" (Дортмунд), "РБ Лейпциг", "Байєр"

Франція: "Парі Сен-Жермен", "Лілль"

Росія: "Зеніт", "Локомотив"

Португалія: "Бенфіка"

Україна: "Шахтар"

Бельгія: "Генк"

Туреччина: "Галатасарай"

Австрія: "Зальцбург"

У першому кошику будуть представлені "Барселона", "Манчестер Сіті", "Ювентус", "Баварія", ПСЖ, "Зеніт". А також переможці фінальних пар "Ліверпуль" – "Тоттенхем" та "Челсі" – "Арсенал".