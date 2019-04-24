Визначилися ще три учасники чвертьфіналу плей-офф НБА: результати матчів та відео

В ніч на 24 квітня в НБА було зіграно чотири матчі раунду плей-офф. У них визначилися ще три учасники чвертьфіналу.

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У першому матчі "Торонто" на власному майданчику перемогло "Орландо". Перемогу "Репторс" здобули завдяки вдалій грі в першій та третій чверті. Саме "Торонто" виходить у наступне коло.

Торонто – Орландо 115:96 (35:19, 32:28, 32:23, 16:26). Рахунок у серії 4:1

Виграла і "Філадельфія". Команда у п'ятому матчі обіграла "Бруклін" та забезпечила собі прохід у наступне коло змагань.

Філадельфія – Бруклін 122:100 (32:15, 28:16, 35:33, 27:36). Рахунок у серії 4:1

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Рассел Вестбрук так і не допоміг "Оклахома-Сіті" пройти "Портленд". Команда програла п'ятий матч на виїзді. Хоча у четвертій чверті була попереду на 15 очок. Але дві вдалі атаки наприкінці матчу (у тому числі триочковий кидок) – і далі йде "Портленд".

Портленд – Оклахома-Сіті 118:115 (29:37, 32:23, 27:30, 30:25). Рахунок у серії 4:1

Учасник чвертьфіналу ще не визначився у парі "Денвера" та "Сан-Антоніо". "Наггетс" перемогли вдома nf повели у серії 3:2.

Денвер – Сан-Антоніо 108:90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27). Рахунок у серії 3:2

У чвертьфіналі зіграють "Мілуокі" проти "Бостона", а "Філадельфія" протистоятиме "Торонто". "Портленд" зіграє проти переможця пари "Денвер" – "Сан-Антоніо". Ще два учасника визначаться у парі "Голден Стейт" – "Кліпперс" (рахунок у серії 3:1) та "Х'юстон" – "Юта" (3:1).