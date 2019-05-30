Визначилися суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Після того, як був зіграний фінал Ліги Європи, остаточного вигляду набрала і сітка кваліфікації Ліги чемпіонів. Саме з третього раунду кваліфікації стартуватиме київське "Динамо"

Через те, що "Челсі" виграв Лігу Європи, а перед тим гарантував собі місце у Лізі чемпіонів через чемпіонат Англії, додаткову путівку у груповий раунд отримав французький "Ліон". Відтак команда уникне матчів кваліфікації.

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Натомість у другому кваліфікаційному раунді зіграють чотири команди – швейцарський "Базель" та грецький "Олімпіакос" (сіяні) проти нідерландського ПСВ та чеської "Вікторії" (несіяні). Матчі заплановані на 23 та 30 липня. Переможці цих пар зіграють у третьому кваліфікаційному раунді.

Саме з третього кваліфікаційного раунду стартує київське "Динамо". Воно потрапило у число сіяних команд, разом з португальським "Порту". До несіяних потрапили бельгійський "Брюгге", турецький "Істанбул", австрійський ЛАСК та російський "Краснодар". Одна з цих команд (за винятком "Краснодару", адже УЄФА розводить українські та російські клуби) і стане суперником "Динамо" у третьому колі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Жеребкування відбудеться 22 липня. Перші матчі заплановані на 6-7 серпня, матчі-відповіді – 13-14 серпня.

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Якщо "Динамо" пройде у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, то 20-21 та 27-28 серпня команда зіграє проти одного з трьох суперників, які також пройдуть кваліфікацію. "Динамо" на цій стадії теж буде сіяним, і не зіграє з "Порту" (якщо португальська команда теж пройде третій раунді кваліфікації).

Якщо "Динамо" за сумою двох матчів обіграє свого суперника, то потрапить до групового етапу Ліги чемпіонів.