Визначилися суперники збірної України на меморіалі Лобановського у 2020 році

Стали відомі суперники молодіжної команди "жовто-синіх" на XVII меморіалі пам'яті Валерія Лобановського.

Як повідомляє "Команда №1", це молодіжні збірні Португалії, Словенії та Болгарії.

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29 травня Україна зустрінеться з Португалією, Словенія – з Болгарією. 31 травня буде зіграно фінал і матч за 3-є місце.

Турнір пам'яті Валерія Лобановського проводиться в Києві щорічно з 2003 року, а з 2006-го в ньому постійно брали участь збірні U-21.

У цьому році збірна України U-21 в фіналі турніру перемогла команду Ізраїлю з рахунком 1:0 і виграла меморіал Лобановського вперше з 2009 року.