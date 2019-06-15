Визначилися суперниці зіркових українських тенісисток на трав'яному турнірі в Бірмінгемі

У суботу, 15 червня, відбулося жеребкування стадії 1/16 фіналу трав'яного турніру серії WTA в Бірмінгемі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка посіяна під четвертим номером, почне турнір проти Маргарити Гаспарян з Росії. Можлива суперниця українки по другому колу визначиться в матчі Катерина Александрова (Росія) – Петра Мартіч (Хорватія).

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Леся Цуренко на старті змагань поміряється силами з британкою Дженніфер Бреді. Далі по сітці потенційний матч проти Донни Векіч (Хорватія) або Ешлі Барті (Австралія).

Третя ракетка України Даяна Ястремська почне змагання матчем з німкенею Юлією Гергес. У другому раунді можлива зустріч проти Крістіни Младеновіч (Франція) або Євгенії Родіної (Росія).

Турнір Nature Valley Classic в Бірмінгемі пройде з 17-го по 23 червня. Призовий фонд складе трохи більше мільйона доларів.

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