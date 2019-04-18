Визначилися учасники півфіналу Ліги чемпіонів: команди та дати матчів

У Лізі чемпіонів було зіграно усі матчі 1/4 фіналу. Відтак визначилися усі команди, які зіграють у півфіналі турніру.

Першими фіналістами стали іспанська "Барселона" та голландський "Аякс". Перші у матчі-відповіді розгромили вдома "Манчестер Юнайтед" 3:0. Натомість "Аякс" дещо неочікувано переміг в Італії "Ювентус" 2:1.

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На виїзді переміг і "Ліверпуль". Команда у двоматчевому протистоянні пройшла "Порту". Саме "Ліверпуль" зіграє проти "Барселони" 1 та 8 травня. Перший матч відбудеться на "Камп Ноу".

30 квітня та 7 травня "Аякс" зіграє проти "Тоттенхема". Лондонська команда влаштувала справжній трилер у грі проти "Манчестер Сіті". Після мінімальної домашньої перемоги 1:0, "шпори" до 11-ї хвилини двічі обмінялися забитими голами з суперниками. Згодом вже "МанСіті" був попереду 4:2, але у підсумку команди зіграли 4:3. Цей рахунок дозволив пройти у півфінал саме "Тоттенхему". Перший матч лондонська команда зіграє на своєму новенькому стадіоні.

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