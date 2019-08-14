Визначилися усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

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Визначилися усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 серпня, були зіграні усі матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Відтак визначилися усі команди, які продовжать боротьбу за груповий етап ЛЧ.

До слова: Ліга чемпіонів: результати матчів 13 серпня

Загалом за шість путівок у груповий етап Ліги чемпіонів поборються 12 команд. Перші матчі вирішального раунду кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів відбудуться 20-21 серпня.

Пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів:

Динамо Загреб – Русенборг
ЧФР Клуж – Славія
Янг Бойз – Црвена Звезда
АПОЕЛ – Аякс
ЛАСК – Брюгге
Олімпіакос – Краснодар

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
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