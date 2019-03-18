Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ

Після зіграного останнього матчу 22-го туру УПЛ, команди було поділено на дві шістки. Перша з них боротиметься за єврокубки, у той час як друга – за збереження місця в УПЛ.

Донецький "Шахтар", київське "Динамо" та "Олександрія" ще заздалегідь забезпечили собі потрапляння у топ-6. Як і "Арсенал-Київ" та "Чорноморець" місце у нижній шістці. Щодо інших команд, то все визначалося в останніх турах. Спочатку шанс піднятися у топ-6 втратили "Олімпік" та "Карпати". Згодом "Зоря" забезпечила собі місце у верхній частині турнірної таблиці. Тож боротьба велася між "Десною", "Львовом", "Маріуполем" та "Ворсклою". Перші дві команди грали між собою, і львів'яни зуміли виграти у Чернігові. "Маріуполь" ж не зумів обіграти "Карпати", тож доля ще одного місця вирішувалася у грі "Арсенал-Київ" – "Ворскла". До 89-ої хвилини полтавчани вигравали, але пропустили з пенальті на останніх хвилині основного часу і зіграли у нічию. Відтак шосте місце зайняв "Маріуполь".

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Перша шістка:

Шахтар

Динамо

Олександрія

Зоря

Львів

Маріуполь

Друга шістка:

Ворскла

Десна

Карпати

Олімпік

Чорноморець

Арсенал-Київ

Перші матчі будуть зіграні вже 3 квітня. Їх перенесли на будній день через вибори президента України.