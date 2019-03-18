Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ

199 Читать новость на русском
Визначилися усі учасники першої та другої шісток УПЛ

Після зіграного останнього матчу 22-го туру УПЛ, команди було поділено на дві шістки. Перша з них боротиметься за єврокубки, у той час як друга – за збереження місця в УПЛ.

Донецький "Шахтар", київське "Динамо" та "Олександрія" ще заздалегідь забезпечили собі потрапляння у топ-6. Як і "Арсенал-Київ" та "Чорноморець" місце у нижній шістці. Щодо інших команд, то все визначалося в останніх турах. Спочатку шанс піднятися у топ-6 втратили "Олімпік" та "Карпати". Згодом "Зоря" забезпечила собі місце у верхній частині турнірної таблиці. Тож боротьба велася між "Десною", "Львовом", "Маріуполем" та "Ворсклою".  Перші дві команди грали між собою, і львів'яни зуміли виграти у Чернігові. "Маріуполь" ж не зумів обіграти "Карпати", тож доля ще одного місця вирішувалася у грі "Арсенал-Київ" – "Ворскла". До 89-ої хвилини полтавчани вигравали, але пропустили з пенальті на останніх хвилині основного часу і зіграли у нічию. Відтак шосте місце зайняв "Маріуполь".

Читайте також: "Ворскла" втратила перемогу над "Арсеналом" та вилетіла з топ-6: відео

Перша шістка:

Шахтар
Динамо
Олександрія
Зоря
Львів
Маріуполь

Друга шістка:
Ворскла
Десна
Карпати
Олімпік
Чорноморець
Арсенал-Київ

Перші матчі будуть зіграні вже 3 квітня. Їх перенесли на будній день через вибори президента України

blog_ava
В Україні збудують завод із виробництва ядерного палива
сьогодні
4804
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
сьогодні 19:48 Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
84
Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
сьогодні 18:09 Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
735
Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
сьогодні 16:30 Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
Станіслав Безушко 598
Гарячі грецькі фани перервали дербі вічних ворогів "Панатінаїкоса" й "Олімпіакоса": фото
сьогодні 16:03 Гарячі грецькі фани перервали дербі вічних ворогів "Панатінаїкоса" й "Олімпіакоса": фото
66
Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України
сьогодні 15:00 Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України
211
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук